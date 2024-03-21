荃青交匯處改善工程 估算建設費下調近半

【本報訊】運輸及物流局昨向立法會財務委員會工務小組委員會提交文件，交代「荃青交匯處改善工程」的建設費用，指該工程的初步估算費用由去年估計的11.036億元，減少近半至5.814億元，個別分項工程的估算價格更下調逾3億元。路政署去年6月曾指相關工程去年第4季展開，為期約30個月。

荃青交匯處改善工程是改善荃青交匯處的交通情況。工程主要包括於荃灣路（往屯門方向）引路建造一條專供車輛左轉往青衣的行車道、擴建現有德士古道行車天橋及其他改善荃青交匯處的工程。運輸及物流局去年6月16日曾就擬議工程計劃，諮詢立法會交通事務委員會，當時初步估算費用為約11.036億元。但最新估算則已調低工程建設費用至約5.814億元，較原先估算減少近一半。

局方稱工程價格降 當局解釋，主要原因是部分分項工程價格有所下調，例如專供車輛從荃灣路下行引道左轉至青荃路的行車道，其建造價格下調達3.266億元。按照原先估算，承建商需要從石坡底至頂部架設大型臨時平台，以用作運送建築材料及開鑿石坡。不過，政府較預期為早收回該石坡上的一片用地，承建商可利用該土地的部分位置，從石坡上方進行削坡工程，可省卻部分架設大型臨時平台的開支。