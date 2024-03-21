運署寄失1.8萬易通行車輛貼 申訴署點名斥推行過急亂龍

【本報訊】運輸署去年初引入「易通行」計劃，一度因「車輛貼」申請及寄發事宜出現混亂，最終要押後計劃兩個多月。申訴專員公署昨日發表調查報告，指運輸署處理「車輛貼」申請時，有1.8萬張涉因電腦系統出錯致未能成功投寄或錯誤寄到其他地址，另有1.6萬張因申請人地址不完整無法成功投遞，批評運輸署推行「易通行」計劃時過急，安排不周。

申訴署公布一宗投訴，指申請人透過運輸署續領車輛牌照時，一併申請「易通行」車輛貼，並在2023年1月10日收到電郵，指其車輛貼將於5個工作天內郵寄到地址，但他遲遲沒有收到，致電「易通行」熱線查詢時，熱線職員指運輸署給了錯誤的郵寄地址。投訴人及後電郵運輸署查核，該署確認他的郵寄地址正確。事件經申訴專員公署調查後，裁定投訴成立。

涉電腦系統出錯 該署報告指，2023年2月8日，運輸署公布青沙管制區將於同月26日實施「易通行」，運輸署當時已發出約36萬張車輛貼。不過，其後服務商整合出當時有問題的地址，發現約26萬封已寄出的信件中，約有16,000封因地址不正確或不完整而未能成功派遞給申請人。而因電腦系統出錯以致未能成功投寄或錯誤寄到其他地址的車輛貼數目約有18,000張。相關申請人都無法使用新系統。

申訴署認為，「易通行」是全新系統，儘管運輸署與相關部門及服務商進行了系統和現場實地測試，但運作需要磨合，市民亦需時適應新系統。但運輸署處理車輛貼申請事宜，到預計實施「易通行」的日期相隔只有一個多月，其後發生誤寄等事件後，最終運輸署要押後計劃兩個多月，由原定2023年2月26日啟用，延至5月7日。申訴署指，種種事件難免令人感到運輸署在推行「易通行」上過於匆忙，安排不周。