2元乘車 日均用家272萬人次 來年料達60億元開支

受眾不足兩年翻逾倍 港府研節流方案 長者2元乘車計劃開支大增，政府早前表示會檢討有關計劃。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，自2022年2月底起放寬60至64歲人士可享優惠乘車後，每日受惠的平均乘客人次由2022年3月的48.1萬人大增85%，去年3月已有約89萬人可受惠，每日享用優惠的乘客人次更由2022年3月的126.9萬人次，大增至去年底的272.5萬人次，不足兩年間增長逾倍。而政府2024/25年度向公共交通營辦商發還預算開支亦高達約60億元，較上年度的40億元大增50%。政府強調，檢討會考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素。

發還車資 巴士港鐵收逾28億 議員陳紹雄昨在立法會提出質詢，他引述外界意見指，政府下調2元優惠計劃的合資格年齡至60歲，令受惠人士數目大幅增加，對公共財政構成沉重負擔。孫玉菡書面回覆時指出，2024/25年度預算該計劃的開支約60億元，當中政府在2023/24年度向專營巴士營辦商發還少收的車費收入款額為約14.12億元，較港鐵公司的約13.98億元更多。

陳紹雄詢問政府會否考慮優化2元優惠計劃，包括設立優惠每月上限，例如500元、1,000元或1,500元，並採用車費原價計算有關優惠的使用金額。政府只稱，會研究甚麼方案實際可行。

濫用計劃 乘客罰1.4萬賠車資 2元乘車優惠濫用情況嚴重，政府指，截至2月底，運輸署共進行約350次聯合執法行動，查驗650條路線及約2,360名懷疑違規使用優惠計劃人士，發現兩宗涉嫌違規個案，已轉交執法部門跟進，其中一宗個案已完成聆訊，涉案乘客被罰款約1.4萬元，以及須補繳少付車資約2,000元；港鐵在同期執法行動中，亦向約4,260名違規使用2元優惠計劃人士收取附加費。

政府又稱，一直通過宣傳教育，讓受惠人士了解如何正確使用2元優惠計劃，又會鼓勵有資格使用優惠的人士善用短途路線，以及協助乘客了解雙向分段收費及相關安排，從而減省2元優惠計劃下的票價差額，確保公帑用得其所。