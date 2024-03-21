綠置居2023 單位最平154萬 第2季攪珠 年尾前揀樓

【本報訊】「綠置居2023」下周四（28日）起接受申請。香港房屋委員會昨日宣布，「綠置居2023」將於本月28日上午8時至4月17日晚上7時正，期間接受合資格綠表人士申請，為期3個星期。今期推售的新建項目為市區盤長沙灣麗玥苑，共提供2,359個單位，並以市價52折發售，售價介乎約154萬元至461萬元不等。

倡重推出售公屋計劃 另外，立法會昨有議員提出無立法效力的議員議案，促請政府當局研究重推及優化出售公屋計劃，按照過去的出售模式計算，料可為庫房帶來逾1,300億元收入，若分10年推行，每年大約可為政府帶來130多億元現金流。

房委會發言人介紹「綠置居2023」時表示，符合綠表資格人士可網上遞交申請，或親身遞交、或郵寄紙本申請，申請費用為270元。而在「居屋2023」的有效綠表申請者，若已表明同意把其申請保留至「綠置居2023」，則不需要重新遞交申請和繳付申請費用。「綠置居2023」預計於今年第2季進行攪珠，並在同年第3季或第4季開始選樓。

除了新建項目外，另有在「綠置居2020/21」推售的鑽石山啟鑽苑單位，以及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，因未售出或「撻訂」而收回的約200個單位，及新一批的租置計劃回收單位，亦會同步發售，租置單位的最終單位數目及詳細單位名單，會於選樓前約3個月確定。