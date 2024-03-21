廚餘回收中心工程超支 當局歸咎疫情戰爭添成本

【本報訊】位於北區沙嶺、回收廚餘的有機資源回收中心第二期（O‧PARK2），早前被揭超支約1.3億元。環境及生態局昨交代最新工程費，較原先預計多約1.49億元，當中80%用作改善廚餘預處理系統及整體污水處理系統，其餘則為相關雜費。

局方指出，廚餘預處理系統改善將包括改裝廚餘接收系統，由一個設有吊機連抓斗的中央大廚餘儲存坑，改為4個較細較淺有蓋連活動地板的儲存坑等，費用將淨增加4,220萬元。

整體污水處理系統改善方面，新增的費用將包括相關土木工程的費用及應用技術的改變費用（由以移動床生物反應器用硝化/反硝化處理技術，改為以厭氧氨氧化處理技術為主）等項目，涉及淨增加7,658萬元。

用盡應急費 仍欠1.3億 當局早前指，O‧PARK2建造工程因應新冠疫情影響，建造業和物流人手大減，機件供應緊張，令工程高峰期延遲。而疫情和俄烏戰事影響供應鏈受阻，柴油和建築物料價格同時大漲，估計因此招致額外約2.4億元。雖然工程應急費本身有1.7億元的餘額，連同其他項目節省的費用，合共有2.6億元，可作抵銷部分額外開支，但最終仍欠1.3億元，需向立法會財委會申請追加撥款。