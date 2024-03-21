柴灣工廈掃毒 檢值1068萬貨

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，發現有三合會操控的販毒集團，利用工廈單位作毒品儲存倉。為打擊三合會團夥的收入來源，人員於本周二在柴灣區展開執法行動，並在目標工廈單位附近埋伏，期間在吉勝街45號對開，截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲約696克懷疑海洛英。人員其後搜查上址一個工廈單位，並再檢獲共重約13.6公斤的懷疑海洛英、一批懷疑毒品混合劑及用作包裝毒品的工具，檢獲毒品總值約1,068萬元。該名持有香港身份證的18歲印度籍男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被帶走扣留調查。

屯門冚無牌吧賭檔毒倉 拉248人 另外，自2019年疫情以來，執法部門得悉有不法分子利用屯門區內工廈進行非法活動，並且經營非法娛樂場所等，危害附近市民的生命財產，遂聯同消防處及地政署，自去年1月起展開名為「團結守望計劃」的跨部門執法行動。截至今年3月，跨部門在屯門工業區內19幢工廈，搗破7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒品儲存倉庫，共拘捕248人（14至76歲），包括146男95女本地人以及一男6女泰國籍人士。

行動中，人員共檢獲4,300支酒精飲品、10張電動麻雀枱、17副麻雀、兩張撲克枱、約2.1萬元現金、約2.8萬元籌碼、經營無牌吧及賭檔相關物品，以及市值約1.8萬元毒品，包括可卡因、「冰」毒、氯胺酮、大麻花及大麻糖等。

此外，消防在巡查5幢工廈期間，發現有逃生途徑被雜物阻塞，亦有消防裝置被雜物遮擋或不在有效操作狀態，遂發出3張消除火警危險通知書及3封警告信，呼籲工廈業主每12個月聯絡承辦商檢查以確保安全。另一邊廂，地政署亦向違反地契用途的單位發出16封警告信，其中一宗已被「釘契」。

執法部門指出，大部分非法場所由黑幫操控，屬於其主要收入來源之一，黑幫利用工廈高隱蔽性及保安較差特點，加上只招待熟客以減低被搗破風險，行動中人員除了突擊搜查目標單位，亦派員喬裝顧客收集區內不法場所情報，從而搗破有關非法場所。此外，行動亦揭發有派對房間「掛羊頭賣狗肉」，向光顧的青少年提供毒品。