知法犯法屢見不鮮 養毒瘤警隊蒙羞

2019年4月警員過關起冰毒

【本報訊】警員「知法犯法」屢見不鮮，自2015年起至今，單計涉及毒品而被捕的警務人員已至少8人。除了剛被判刑、「監守自盜」毒品的反黑組警署警長，去年中亦有休班警員涉及男同志被迷姦後暴斃的案件，數年前則有警員被搜出藏有冰毒或「K仔」，亦有個別人員被判監。

有警員稱吸毒為「止痛」 翻查資料，有25歲男子去年3月中在尖沙咀酒店被人以俗稱「迷姦水」的毒品迷姦，之後暴斃。事件亦發現陸姓32歲男警牽涉其中而被捕，其後他被控「未經同意下作出的肛交」罪，正在停職。

2019年4月，有休班警員在羅湖過關時被搜出冰毒、「偉哥」、私煙等。該警員解釋，早年因交通意外而傷及頸椎，惟醫生處方的止痛藥效果有限，因此在友人慫恿下服食毒品，聲稱用作「止痛」之用，終被判罪成。

2017年10月，一名高級警員在荃灣因形迹可疑遭同袍截查，惟他似未有聽到，終被5名同袍制服，搜身時該警的褲袋被搜得由紙巾包着俗稱「K仔」的氯胺酮毒品，搜查期間該警更曾聲稱他失禁「瀨屎」，欲借屎遁。該警其後在法庭辯稱當日是執行職務，惟被裁判官認為解釋不合理，同樣被判罪成，判囚8個月。

2017年10月高級警員褲袋藏K仔