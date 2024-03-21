警署警長掃毒監守自盜 港法治陷危險地步

私吞$1600萬冰毒 重判近24年牢獄 執法部門於2020年在一店舖搜獲藏於茶包內的300公斤冰毒，有份參與該行動、曾被譽為「金牌臥底」的一名西九龍總區反黑組警署警長（俗稱士沙），卻暗中取去部分毒品，並藏於其租用作為行動單位的房間內。另一組執法人員其後於一酒店房間，拘捕一名疑販毒的女子，人員在房間調查期間，該士沙帶着部分冰毒突然開門入房，始揭發警務人員監守自盜的毒品失竊案，最終起回24.6公斤冰毒，市值高達1,600萬元。被捕的涉事男女昨於高院承認一項串謀販毒罪，原本擔任男被告線人的女被告，更在庭上自揭已成為男方的婚外情人，聲稱為愛郎才答允犯案。法官張慧玲最終重判男被告監禁23年10個月，女被告則囚16年半。有學者批評警員知法卻犯法，並質疑部門輕視警員的品格操守，有關情況令本港陷入危險的地步。

屢破大案 被譽「金牌臥底」 已婚男被告許思漢（45歲），案發時是警署警長，沒有刑事紀錄。女被告王若男（33歲），案發時無業，過往曾有4項刑事紀錄，包括涉及販毒及藏毒罪。據資料顯示，男被告過往在警隊屢破大案，並獲「金牌臥底」稱譽，更曾獲時任警務處處長嘉許。兩名被告承認一項串謀販毒罪，控罪指他們於2020年4月27日至5月6日，在香港非法販運涉及逾24.6公斤冰毒，市值逾1,600萬港元。

法官判刑時指許思漢身為警務人員，嚴重違反誠信，暗中取去檢獲的冰毒交予同案的王去販運；而王則是實際販毒者，兩人同需重判。法官考慮兩人認罪，而女被告亦向執法人員提供協助等因素，才給予兩人酌量的減刑。

女被告由線人變婚外情人 王的代表律師求情指，王自幼已吸毒，案發時雖是許的線人，但其實兩人已發展成情侶關係，所以答應與許共同犯案；許的代表律師則指，許於1996年加入警隊，2008年獲升級為士沙，過往在警隊內屢獲嘉許。律師指許明白其行為令警隊蒙羞，並同意若非他的警員身份，根本無法取得涉案毒品，故有加重罪責的因素。

案情指，2020年4月28日，包括男被告在內的西九龍總區執法人員執行掃毒行動，於上海街某空置店舖檢獲約300公斤冰毒。約一星期後，人員於5月6日近午夜突擊搜查尖沙咀帝苑酒店某房間，發現女被告單獨在房內，在酒店職員協助下，打開夾萬發現內有一包約152克的冰毒、有一些密封袋及電子磅等，女被告在警誡下否認知情，並指夾萬內物品不屬她所有。

翌日凌晨人員繼續在房間調查，期間男被告突然以匙卡開門入內，隨即被人員制服，在其背包內檢獲有女被告的身份證、10萬元現金、5部手機及內含近兩公斤冰毒的兩個茶包，與掃毒行動中檢獲的包裝相同。

經調查後發現，男被告在一宗掃毒行動中，安排了九龍某大廈單位作行動之用，與另一人員持有門匙。毒品調查科人員到該單位調查，發現內有23個含冰毒的茶包。案中被搜出共逾24.6公斤冰毒，市值逾1,600萬元。

女被告於錄影會面下表示，她居無定所，事發時租住案發酒店，她在會面中不欲提及男被告，亦不知對方為何到場。男被告在錄影會面則指，兩年前在一宗毒品案中拘捕女被告而與她認識，她會提供毒品線報。因為女被告不喜歡喝茶，故先後將25包茶包交給他。男被告聲稱當晚到酒店探訪女被告，女方把兩個茶包給他後，他原打算前往行動單位，惟發現誤取了王的身份證及門匙卡，並遺下了單位門匙，故才折返酒店房。

警員作奸犯科 港人失信心 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，警員本應廉潔奉公，除暴安良，惟現時卻屢見警員知法犯法，質疑為何有關部門仍然害蟲處處，高層沒重視警員操守、品格問題，引致過去警員作奸犯科時有發生，甚至曾有警員在警署內強姦報案人，令港人對警隊失信心，已經去到危險的地步。案件編號：HCCC 100/2023