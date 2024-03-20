供應太多頂爛市 房策失敗添煩亂

上月底發表的《財政預算案》終於宣布樓市全面撤辣，發展商乘機加快推售新盤及貨尾，多個新盤都賣個滿堂紅，樓市看似出現小陽春。然而，遲來的撤辣早已失去時機，加上未來3、4年的住宅單位供應接近11萬個，創史上新高。正因為供應過剩，撤辣太遲，即使新盤受歡迎，二手交投趨向活躍，惟呎價無復當年勇，全部都要大平賣。負面影響波及資助房屋市場，新居屋驚現多宗撻訂，就連綠置居、港人首置盤一樣乏人問津。

由市建局推出的首個港人首置上車盤項目，紅磡煥然懿居第三座首日揀樓，共有60名申請者獲邀，不過只得19人出席，出席率僅約三成，令人驚訝。而房委會推出的「居屋2023」6個居屋項目，共提供9,154個單位，1月31日起開始揀樓，反應一樣差強人意，至今只售出約三成，同時起碼錄得3宗撻訂。當中尤以安達臣道安樺苑反應最差，賣出不足一成單位，房委會隨時蝕本收場。而位於鑽石山的綠置居啟鑽苑撻訂情況更加驚人，錄得120多宗撻訂。

房委會委員兼公屋聯會總幹事直指，政府宣布樓市撤辣後，新一期白表準買家有機會轉買私樓，令選擇居屋的意欲明顯下降。至於首置盤問津者稀，立法會議員則認為，雖然政府已宣布全面撤辣，而金管局亦暫停壓測等，但首置條件甚辣，買家收入需要達到一定門檻，5年內不許出租或轉讓物業，加上折扣率等因素，均影響項目吸引力。

資助房屋滯銷，反映港府的房策失敗，無法掌握時勢和需要，添煩添亂。過去在曾蔭權爵士年代，房策全面向發展商傾斜，高地價政策加上停建居屋，令公私營市場完全失衡，樓價節節上升。到了林鄭月娥年代，樓市升勢更加瘋狂，礙於民怨太大、中央施壓，港府不得不整色整水推出各種不同名堂的資助房屋蒙混過關，首置盤和綠置居都是當年推出的產物。無奈港府施政效率低下，拓土關卡重重，建屋速度緩慢，真正有樓落成及開賣，樓市早已出現翻天覆地的變化。

可以看見，受到疫情打擊，而且內地嚴阻資金外流，這幾年來，樓市不僅炒風不再，樓價直情插水直下。包括東方傳媒機構在內的社會有識之士，多年前已敦促港府全面為樓市撤辣，可惜港府不聽，去年《施政報告》還要有限度減辣，不但無助振興樓市，反而令市道進一步下沉，直到現在才知衰，上月底的預算案才肯全撤辣招，時機盡失。既然連私樓新盤都要減價促銷，資助房屋的準買家轉投私樓，何足為奇。

說到底，樓市實在太過低迷，發展商必須加快賣樓套現「保命保本」，而資助房屋由房委會、市建局等斥資興建，後者已常常喊窮，若連房委會都因為銷情欠佳而莫財，隨時會造成財政壓力，最壞情況甚至再次停建居屋，重蹈曾爵士覆轍。供應太多和太少都會影響樓市和社會穩定，如何拿捏才算得宜，港官毫無頭緒，香港樓市持續迷失，前路不明，令人不安。