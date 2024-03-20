撥亂反正：巴黎奧運勢必政治化

法國總統馬克龍早前驚爆「北約出兵論」，指不應排除北約直接出兵支援烏克蘭對抗俄羅斯，惹來多個厭戰情緒高漲或擔心被俄軍入侵的北約盟友反彈。馬克龍近日又口出狂言，公開呼籲俄羅斯在巴黎奧運舉行期間停火，以體現奧運精神及傳達和平訊息。俄國外交部則反駁指，如馬克龍真的追求和平及希望俄烏戰事盡早結束，便應停止向烏克蘭供應武器。俄方又揶揄馬克龍應同時呼籲以巴雙方在奧運期間停戰，暗批對方持雙重標準。

有人質疑馬克龍該番言論，帶頭將巴黎奧運政治化，但其實這根本就無可避免，不如早一點討論和處理。早於2021年舉行的東京奧運，國際奧委會已因俄方處理禁藥運動員問題，而禁止俄羅斯以國家名義參賽，俄籍運動員只能以ROC，即俄羅斯奧委會的名義作賽，獲獎後亦只能使用ROC的旗幟和歌曲，令俄國國旗與國歌在該屆奧運會絕迹。

俄烏戰爆發後，有部分國際體育賽事，一度連俄國運動員以ROC或個人身份參賽也禁絕，被批評違反體育精神及削弱賽事的競爭性和認受性。其中英國溫布頓網球公開賽，便因禁制俄國及白羅斯選手參賽，而被多個國際網球協會拒絕為賽事計分及處以罰款，部分知名網球手亦因而放棄參賽，最終迫使賽會在翌年解禁。

今屆巴黎奧運，肯定也不會見到俄羅斯的白藍紅三色國旗。但如果見到以色列的大衞星國旗飄揚，會否導致場內噓聲四起，引起部分阿拉伯國家及選手杯葛，以至在場外觸發暴亂以至恐襲呢？巴黎市長聲稱不希望有俄羅斯或白羅斯人前來觀賽，那麼以色列人又是否受歡迎呢？這些都是法國身為主辦國必須面對的問題，馬克龍可能只想拋磚引玉，測試一下國際社會的水溫。