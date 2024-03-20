強詞有理：老美自吹

近年國際社會流行「東升西降」的說法，東方文明不斷崛起復興，西方文明則漸漸腐朽衰落。西方國家尤其是美國當然不喜歡聽到這種說法，美國駐華大使伯恩斯日前又自賣自誇，聲稱美國在戰略、軍事和經濟上都變得更強，中美經濟差距正在擴大，中國經濟存在消費不足、房地產泡沫、生育率下降等問題。美國則在AI等變革技術領域保持領先，並在第二次世界大戰後形成政府、大學與私營企業之間的良性三角關係，對促進美國基礎科研和創新應用非常有效。

伯恩斯也許沒有說錯，美國綜合實力確實還很強大，科研創新方面依然領先全球。但他不願或不敢說出的事實是，這些年中國國力突飛猛進，迅速拉近與美國各方面的距離，某些領域更已後來居上。去年中美GDP差距擴大，固然是因為中國經濟增長速度放緩，最主要還是因為美國高通脹及強美元導致，老美為此沾沾自喜，反而顯得幼稚淺薄。聯儲局遲遲不願減息，就是擔心美元強勢不保，一旦美元對人民幣貶值，中美經濟差距還會擴大嗎？

無可否認，目前中國經濟確實存在消費不足、房地產泡沫等問題，但難道美國就沒有問題？說起泡沫，美國比任何國家更嚴重，股市屢創新高的背後暗藏重重危機。更何況，美國債台高築，單是利息支出就是一項沉重的負擔。根據美國財政部的數字，今年2月份財政收入是2,711億美元，支出卻達5,674億美元，赤字將近3,000億美元，這種以債養債的日子還能維持多久，實在令人懷疑。

自吹自擂是沒有用的，如果美國不是擔心被中國超越，何必如此焦慮惶恐，又何必千方百計遏制打壓。從貿易戰到科技戰再到金融戰，美國無所不用其極，自己力不從心，便威逼盟友一起上，愈是歇斯底里，愈顯得心虛膽怯。最近美國將矛頭對準TikTok，已到了明火執仗的地步，比打壓華為的手段更加卑劣，可見老美已徹底撕下偽裝，公然搶奪別國資產，這種行徑與強盜有何分別？

事實勝於雄辯，東升西降並不是中國人吹出來的，而是大勢所趨，是歷史的必然，美國人承認或不承認都不重要，中國人做好自己的事情最重要。實際上，中國領導人一向強調無意取代美國，也不想跟美國比較，但老美就是不信，他們不擇手段打壓中國，恰恰反映本身缺乏自信。