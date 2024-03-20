龍吟虎嘯：強勢當選開出新盤口

俄羅斯人民以高投票率，再次支持普京擔任總統6年。這說明俄羅斯人民支持普京過往的國策，支持普京發動對烏克蘭的「特別軍事行動」，支持普京打敗美西方的進攻，支持普京要為俄羅斯收復被分裂出去的土地。

普京非常清楚，這些年制訂的國策和作為是順應民心，維護了國家的最大利益。因此當選後，普京面對歡呼的民眾即時表示，他將優先處理「特別軍事行動」的有關事務，強化俄羅斯軍隊，他警告無論誰想恐嚇我們、鎮壓我們，歷史上沒有人成功過。他警告北約，與俄羅斯發生全面衝突，等於距離第三次世界大戰一步之遙。

現在普京要優先處理的「特別軍事行動」正在十字路口，在和與戰之間。俄烏之戰已進入第3年，俄羅斯勝多，烏克蘭敗多；俄羅斯掌握戰場主動，烏克蘭處於被動；俄羅斯愈戰愈強，烏克蘭愈戰愈弱；俄羅斯的戰爭資源愈打愈多，烏克蘭愈打愈少；俄羅斯鬥志愈戰愈高，烏克蘭愈戰愈低；俄羅斯內部愈戰愈團結，烏克蘭內部愈戰愈離析；俄羅斯的戰爭機器愈戰愈能高效運轉，烏克蘭的戰爭機器愈戰愈低效甚至被毀滅；俄羅斯愈戰愈能自力更生，烏克蘭愈戰愈依賴外援且外援愈來愈少……

「戰」的形勢對俄羅斯如此有利，普京就不急於談和，沒有必要談和，再拖一陣子，再擴大戰果，再耗耗美國西方和烏克蘭，談判桌上會拿到更多。普京對歡呼的民眾表示，必須讓烏克蘭無法使用外國提供的遠程武器攻擊俄羅斯，為了保護俄羅斯公民免受襲擊，我們需要某個時候在烏克蘭領土建立緩衝區，這是普京向烏克蘭開出了談判「新盤口」！甚麼叫「緩衝區」？軍事上的緩衝區，就是俄羅斯要掌控烏克蘭的一片土地、掌控一個空間，阻止烏克蘭對俄羅斯的軍事威脅。

哈哈，普京要求能防止遠程武器攻擊的緩衝區必須有多大呢？這片廣袤的土地，緩着緩着不就成了俄羅斯的嗎？