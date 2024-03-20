坦言集：反思一制

中華民族的復興大業，不能少了港澳與台灣的同胞。三地與內地的分別，來自歷史因素，是19、20世紀中國的積弱，讓歐美與日本有機可乘，佔據中國的領土，奴役中國人民。其後的轉變也還是中國還未復興，勢孤力弱之下，不能迅即撥亂反正，導致香港的黑暴和台灣的台獨發展。香港的黑暴鎮壓了，台灣的台獨還在囂張猖獗，威脅台灣與內地的統一關係。

港、台與內地的制度分別是外國霸權主義因素。在中華民族復興的努力中，不能讓其繼續放任不變，而應該在復興大業中有它們的獨特地位、角色與貢獻，利用歷史造成的差別，撥亂反正，在新的條件、新的環境中發揮多元創新的可能，補充並輔助內地發展。因此，靜態、被動和妥協的一國兩制並不是適當的政策方向。

港澳台灣的一制與內地不同，但不能維持現狀不變，因為港澳台一制的不同中，包含了太多殖民主義因素，與中國復興要求的獨立自主與發展有衝突。同時，現實世界不可能停止不變，在轉變的世界中要求不變，便是維護既得利益，抗拒社會的進步與發展。這不單止保守，且是政治上反動。中華民族的復興是作為過去一兩個世紀中國受侵害、受壓迫的逆轉，是為了整個民族、各個階層的復興，不是服務於少數精英的既得利益，不是把列強加諸中國的不公平，成為中國自己再製造的不公平。復興的主力是在1949年革命成功的中共，不忘初心的中共，不可能由今天的中共發動資本的復辟，推翻革命的成就。且這個資本還包含強烈的外國因素，脫不掉過往列強對中國發展的掠奪與抑制的痕迹。

社會主義和中共政權的制度還有不少可改善的地方。以往的教訓歷歷在目。同時，近二、三十年內地大貪腐的危機仍未完全消除。資本仍在反撲，美國為首的西方還是虎視眈眈，伺機破壞中國的復興。革命的初心與復興的方向更應緊密結合。

在內地以外，港澳台的發展可以不同，但總的方向與內地不能有根本衝突，而且內地革命的初心亦應使港澳台今後的發展，同樣以民族、人民的利益為主，不能借妥協之名，把三地的發展讓於與外國勢力關連的資本。港澳一制要轉變，台灣的一制也要轉變，追求與內地的協同發展。不是用錢收買，便掉在一旁讓其腐朽，或成外敵侵華的溫床。