水缸車轉彎撞倒六旬婦 司機被捕

【本報訊】昨日中午約12時半，一輛水缸車沿元朗建樂街行駛，期間左轉入建業街時，司機懷疑不察，車輛意外撞倒一名姓李（68歲）過路婦人，惟事故後車輛未有停下。有途人赫見發生意外，隨即協助報案。救援人員接報趕至，發現李婦清醒，其鼻子及腳部受傷，她經敷治包紮後，再由救護車送往博愛醫院治理。於案發約3小時後，執法部門以涉嫌「危險駕駛」及「交通意外肇事後不顧而去」，拘捕水缸車姓林（61歲）男司機，他已獲准保釋候查，須於4月下旬報到。