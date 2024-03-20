水缸車轉彎撞倒六旬婦 司機被捕
【本報訊】昨日中午約12時半，一輛水缸車沿元朗建樂街行駛，期間左轉入建業街時，司機懷疑不察，車輛意外撞倒一名姓李（68歲）過路婦人，惟事故後車輛未有停下。有途人赫見發生意外，隨即協助報案。救援人員接報趕至，發現李婦清醒，其鼻子及腳部受傷，她經敷治包紮後，再由救護車送往博愛醫院治理。於案發約3小時後，執法部門以涉嫌「危險駕駛」及「交通意外肇事後不顧而去」，拘捕水缸車姓林（61歲）男司機，他已獲准保釋候查，須於4月下旬報到。
疑處於盲點位 未被察覺
有網上片段顯示，事發時水缸車駛入彎位，李婦正徐徐由車頭左邊向右橫過馬路，她察覺車輛逼近後，曾經收步及轉身後退避讓，惟剛踏出一步便被車身撞倒，瞬間整個人仆跌落地。由於李婦身形矮小，過路時疑處於水缸車駕駛室的盲點，故司機懷疑因此未有察覺，事故後繼續驅車前行，途中車輛一度出現明顯顛簸，惟受鏡頭角度所限，未知是否因輾過物件所致。意外後，多名途人上前查看李婦狀況，李婦亦有所回應並擬爬起，影片至此結束。
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