元朗塌高壓電纜 削小巴毀燈柱

昨日中午，中電承辦商在元朗凹頭替40萬伏特供電系統更換架空電纜，期間一條約300米長、沒有帶電的高壓電纜墮下，擊中一輛載客小巴並削掉車頂燈箱，同時砸毀兩支橙柱。電纜及燈柱墮地時，更險些擊中兩輛途經的士及客貨車。中電表示事故導致另一電纜受損，影響68個客戶電力供應，已就事故調查並通知相關政府部門。

昨日中午12時許，一輛載有10名乘客的小巴，在駛經元朗凹頭交匯處天橋時，一條約300米長、直徑約5厘米的高壓電纜，突然從高處墮下擊中小巴，導致車頂1米乘30厘米的燈箱被削去，姓余（68歲）小巴司機得悉事故，即時停車及報案求助。執法人員趕至，證實小巴無人受傷，小巴其後被拖走維修。現場兩支燈柱俱被墮下的電纜砸毀，橫亘凹頭交匯處對開行車線。受事故影響，青山公路元朗段（往錦田方向）近錦田公路的部分行車線一度封閉，現場交通繁忙。

更換工程肇禍 68戶受影響 有「車Cam」片段顯示，事發時一輛公共小巴，沿青山公路往元朗市中心方向行駛，在駛經天橋時有電纜突然墮下及擊中燈柱。此時，一輛新界的士及一輛客貨車駛經現場，幸好俱及時逃過一劫，而車Cam的車輛車速不快，也能及時停下閃避。

中電發言人表示，昨日中午中電的承辦商於元朗為40萬伏特供電系統進行架空電纜更換工作，期間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條一萬一千伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損。由於當時一萬一千伏特架空電纜受損，附近68個客戶的電力供應受影響，當中47個客戶於下午1時09分恢復供電，餘下21個客戶亦已於下午約2時復電。就事故對客戶及公眾造成不便，中電表示歉意。中電的工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。

機電工程署回覆傳媒指，中電已按既定機制向機電署通報事故，署方接獲通報後已即時派員到現場調查及跟進事件，要求中電盡快查明事故成因及於4個星期內提交報告。機電署會繼續和中電密切跟進，敦促中電採取適當的改善措施，以防止事故再次發生。