逾半受訪者指南區文康設施不足

【本報訊】南區區議員早前就區內康體設施進行民意調查，區議會昨討論相關報告。有區議員指不少街坊都認為文康設施不足，又要求政府交代維修設備的時間表。康樂及文化事務署代表則指有關設施和休憩面積，完全符合規劃標準，至於設施的維修進度，則視乎取得需更換部件的時間。

當局：符規劃標準 區議員梁進指民調結果，顯示55%受訪者認為文康設施不足夠或非常不足夠，而用得最多的設施就是公園或休憩場所，其次是戶外健身設施和表演場地。鑑於不少街坊認為設施出現老化現象，盼當局可頻密巡查，更換老舊設備，改善場地舒適度和功能性。並建議政商民合作，吸納私營機構和非牟利團體，參與康文設施的建造和營運。

康樂及文化事務署南區康樂事務經理余志英回覆指，按照香港規劃標準和準則載列的要求，南區主要的康體設施目前是足夠的。他指規劃標準的市區休憩用地是人均兩平方米，而康文署提供的休憩用地的總面積達88.9公頃，以南區26.7萬人口而言，完全符合標準，但署方亦備悉南區增加康體設施的意見，會考慮研究報告的優化建議，探討增加設施的可行性，若有合適場地和資源許可下，會增加新的體育設施。譬如署方透過地區小型工程撥款，在香葉徑和深灣道碼頭迴旋處附近的一塊政府用地增建一些健身設施。

他又指署方會派員每日巡查轄下設施，除日常維修保養外，亦會考慮設施的實際使用狀況和持份者意見，與相關工務部門制訂設施的維修、翻新或更新次序以符合實際需要，維修時間視乎損壞情況和需更換的配件。