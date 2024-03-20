零售餐飲擬7至8月辦購物節

【本報訊】約百個零售、餐飲品牌計劃在今年7至8月期間舉辦購物節，送上「好禮」的優惠及提供「有禮」的優質服務。業界亦將舉辦選舉，供顧客投選「有禮」的店舖。主辦單位期望，業界活動能刺激旅客及港人外出消費，推動經濟增長。

「好禮 有禮」助推經濟 香港零售管理協會昨舉行第二屆「香港開心購物節」簡介會，向接近140位來自約100零售及餐飲品牌介紹今年購物節的特色。協會表示，去年首屆開心購物節獲超過150個品牌約6,000間店舖參與，推出達15億元禮遇給市民和遊客，今年再接再厲，在7至8月期間舉辦主題為「香港好禮‧有禮」的第二屆活動，並誠邀全港各零售、餐飲，以至旅遊等相關業界共同參與。

協會相信，今年購物節的合作機構比去年更多更廣，相信參與的店舖亦會更踴躍。商戶將承諾以最大的誠意，送上「好禮」優惠，和「有禮」優質服務的雙重禮遇。其中零售商6月底將在購物節啟動禮上就承諾宣誓。協會期望透過跨業界活動，重塑具香港特色的顧客體驗，帶旺消費市道，推動經濟發展。

另外，購物節期間將同步舉行「香港有禮店舖」選舉，由顧客投選心儀的「有禮」店舖，藉此鼓勵業界提升服務質素。協會深信，要推動香港零售業發展，提升整體競爭力，業界除了大派好禮品外，更須「有禮」，秉持良好禮貌和優質服務，才能為廣大市民和遊客帶來開心購物體驗，成就香港「好客之都」、「購物體驗天堂」的美譽。