生意未復疫前 旅社營運規模趨小型

【本報訊】縱使本港復常逾一年，但旅遊業仍「千瘡百孔」。旅遊業議會坦言，旅行社普遍生意均未回復疫前的水平，即使在港人熱愛個人遊下，現時出境遊報團人數較過往少過半，淡況令旅行社改變員工結構，而整體旅行社數量維持在約1,700間，但規模趨向愈小型。

主要為5人以下公司 旅遊業議會主席徐王美倫在傳媒茶敍時透露，在疫情期間本港有約300間旅行社結業，但亦有200間「漏夜趕科場」，但營運模式大改，主要為少於5人的公司，不少只有東主獨自經營，專做本地遊及深度遊等；從業員人手亦未見大為改善，眾多只願當兼職。

旅議會總幹事楊淑芬提到，專做出境遊的業界生意在個人遊趨勢下較慘淡，最新外遊服務印花徵費亦只達疫前約一半，在機票及團費增長下，相信出遊人次較過去少逾一半。徐提到，部分旅行社在緊縮開支，例如減少恒常人手下，業績表現較佳，能做到收支平衡。旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，不認同香港吸引力減弱，但承認港元強勢令旅遊成本增加。