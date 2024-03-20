6深度遊行程奪「至尊路線」

西貢魚排紮營 穿梭高街鬼屋 訪港旅客的旅遊模式於新冠疫情後轉變，過往香港「食、玩、買」的模式已不合時宜，旅遊業界亦要變陣。旅遊業議會宣布6個主題的「深度遊」路線在行程設計比賽中獲選為「至尊路線」，包括在魚排上紮營露宿的西貢水上遊；以及穿梭高街鬼屋等都市傳說地點的「故事團」。議會認為，本港旅遊業急需轉型，與盛事及其他行業互相配合發展，令旅客留港不止多一兩天，更吸引多次來港體驗多角度的香港，「旅遊仍然有得做！」

旅遊業議會去年8月推出「創意‧深度遊」行程設計比賽，得到135間旅行社供逾700條路線，經業界評選及4.2萬名公眾投票下在6大行程主題之中，包括綠色生態行、親水樂悠遊、文化風情遊、創意體驗行、潮流文化行和歷史深度遊，各挑選出一條「至尊路線」。

有得獎者稱適合水上活動 其中，「西貢奇洞星空與海洋深度遊」在親水樂悠遊主題中獲獎。行程將帶旅客游走西貢海蝕洞等4大名洞，再到地質公園欣賞奇岩怪石，繼而在漁村與漁民交流及浮潛玩水，更吸引的是旅客會在魚排上紮營宿一宵。負責人得獎時笑言香港四面環海，水上活動尤其適合長長夏日，幾乎整個行程都是重點。

創意體驗行主題中，標榜都市探秘的「香港都市傳說及傳統習俗兩天團」得獎，負責人介紹，雖然社交平台等已充斥旅遊景點介紹，但是大多只是「打個卡」，因此行程以都是傳說或故事出發，帶旅客「尋幽探秘」，例如親臨充滿鬼故的達德學校、高街鬼屋等參觀、聽故事，亦會到鵝頸橋體驗打小人，旅客可從中了解地道文化以及故事背後的意義。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，本港雖為國際都會，但近在咫尺便有眾多獨特景點，認為業界需因應市場而改變，期望深度遊行程能結合大型盛事，做到「盛事+旅遊」等跨界別合作。她舉例海內外充斥醫療旅遊、工業旅遊等行程，發展另類美食遊、懷舊遊、拜神遊等，令旅客多個理由留港多數天及數次，「旅遊都有得做，係咪？」她又透露，比賽最後12強行程的價錢「十分健康」，一天遊低至400元；兩日一夜則低至1,200元，而4個行程已出團，部分水上遊則需待夏季才出發。

旅議會冀結合大型盛事 旅議會總幹事楊淑芬則提到，部分未有得獎的路線，同樣值得旅客體驗，包括以已故巨星張國榮為主題的行程，期望隨即有旅行社推出李小龍等一代巨星相關的深度遊行程，為旅遊業注入新元素。她又說，康文署主辦的「teamLab：光漣」發光蛋展覽已專為旅行團入場提供預訂服務，有助業界推出更多相應的旅遊產品，善用政府資源。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，「蜻蜓點水」式食、玩、買旅遊的需求減少，現在追求文化、體驗深度遊等，旅發局稍後將在網站上載得獎的路線，方便旅客聯絡旅行社報團。另外，該局早前推出的「本地特色旅遊鼓勵計劃」將向舉辦特色主題旅遊的合資格旅行代理商可旅客人頭獲得400元鼓勵金，每間最多可申請各100名本地團或入境團旅客，變相最多可得到8萬元，申請細節有待公布。