河沙郵包藏值940萬K仔 兩內地男收貨斷正

【本報訊】海關人員於上周一（11日）在香港國際機場，檢查一批由瑞士寄港、報稱為建築物料河沙的貨物，期間發現其中兩袋河沙內藏約20公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，毒品市值約940萬元。海關毒品調查科隨即接手跟進，並且部署監控遞送行動。

至本周一（18日），人員在西灣河拘捕一名報稱任職汽車銷售員的28歲收貨男子，以及另一名配合收貨的29歲同行男子。被捕人士已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在東區裁判法院提堂。

稱無酬代友收件 據了解，被捕人士俱為內地人，他們聲稱是代友收件，並無取酬；涉事郵包的收貨地址是一個虛假住宅地址，有人等待郵包抵港後，再指示速遞公司把其轉送至其他地點。

調查人員稱，本案是海關近20年來偵破的最大宗K仔郵包案，案中販毒集團把毒品偽裝為河沙，並放入印有建築材料相關字眼的膠袋內，企圖減低被關員發現的機會。海關會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的貨物進行清關，從源頭打擊毒品流入本港。