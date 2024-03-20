玻璃樽浸嬰屍案 2被告6‧3再訊

【本報訊】屯門新墟一個唐樓單位於本月初（8日）被揭發一宗駭人聽聞的玻璃樽浸泡嬰屍案。有清潔工人在清理該單位時，發現屋內客廳有兩個裝有不明液體的可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體。執法部門收到報案後展開調查，即日拘捕涉事單位的兩名前租客，不排除是相關男嬰的父母。兩人被控於前年及去年共干犯兩項阻止埋葬屍體罪，案件昨於粉嶺裁判法院再提訊。兩人原定申請保釋覆核，但兩人表示放棄申請，亦放棄8天保釋覆核期，故案件押後至6月3日再訊，兩人需繼續還押。