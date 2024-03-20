東呼即應：黑幫假難民橫行 香港治安打倒褪

東呼即應指重國安遏騙案護社區應並行 香港治安每況愈下，黑幫爭女一晚三單劈友，「毒品快餐車」鬧市剷上行人路撞斃途人，假難民兵團打劫刑毀，不法之徒恍如無王管，香港早已難言「安全城市」；港官被指重國安，對黑幫、假難民兵團打擊不力，香港在「全球繁榮指數（安全與保安）」排名，由2020年的第6名下跌至2023年的第16名，豈是無因。《東呼即應》探討問題，市民批評港官只知放煙火，鮮見執法人員巡邏；有學者直言，假難民治安毒瘤或成壓毀治安的「最後一根稻草」。

執法人員早前在全港各區，展開代號「逸影」的反罪惡及反黑社會行動，一連三日打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源，共拘捕205人，檢獲懷疑毒品、武器及賭具等證物。就如此多的黑幫及犯罪分子，治安不靖，受害的是升斗市民，不是被毒品快餐車撞飛，就是在食肆遇上黑幫尋仇，連4歲內地女童也被殃及池魚，面部受傷，難道這些就是高官所講的「惠民生、添幸福」。

市民：執法者開罰單就多 市民梁先生認為，香港治安變化很大，尤其這麼多負面新聞，大部分港人都對香港治安沒有信心，但政府急需解決的又不做，只做些放煙火，於事無補。王先生則指，香港治安一直很差，平日甚少看見執法人員巡邏，「開罰單就特別多」；范先生亦指，現時好像很少看到執法人員於街上巡邏。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，假難民對香港治安確實會構成所謂的「最後一根稻草」，可能他們在原先的國家已經是惡貫滿盈的亡命之徒，很有可能他們覺得香港政府給予的津貼不夠，便容易受到黑幫誘惑，或受到同鄉引誘，做偷雞摸狗的事，藉以 增加自己收入。

學者促設禁閉式難民營 陳又指，對付假難民的一舉一動，執法部門責無旁貸，特別是有嫌疑會作奸犯科的，應多密切留意他們的動態，並收集情報；另外亦需加強巡邏和執法，港府應釜底抽薪向中央政府反映，退出難民公約，但當局似乎一直對這件事置若罔聞，不停消耗納稅人金錢，故短期目標應將假難民困在偏遠的禁閉式難民營，不應讓他們在鬧市裏自由活動，增加犯案機會。

議員江玉歡表示，在難民甄別程序上要改革，現行的法律援助制度盡量不要讓假難民有權自己找律師，否則就變相香港自己損兵折將，用公帑協助假難民打官司，浪費了納稅人很多金錢。她又指，販毒集團是可以繩之以法，但港府必須加強採用科技技術，例如安裝閉路電視，希望能打擊毒販，能加強情報搜集，以確保公眾安全。

《東呼即應》認為，經歷黑暴一役，加強國安工作確是有其必要，但近年香港的騙案多如雨後春筍，加強防騙工作亦是無可厚非，惟如今無論是從新聞所見，抑或從香港在國際上安全與保安排名的急跌所見，說明重國安、重打擊騙案的同時，亦應該加把勁做好治安工作，三者之間並無衝突。

范先生表示，現時好像很少看到執法人員於街上巡邏。 東網版面新設計一撳即睇 梁先生指政府不作為，急需解決的又不做，卻放煙火，於事無補。 東呼即應爆料熱線