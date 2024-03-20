醫健：健康在您手：認清目標揀啱保健品

疫情後，忙碌的港人更加注重健康，急步行、緩步跑及行山都是較容易上手的熱門運動，既不需要特別裝備，又能鍛煉心肺功能，但時間一長則有機會令關節勞損，處理不當甚或加速出現退化性關節炎。不少人懂得防微杜漸，遇到「行得多膝頭㾓㾓哋」、「雙腳發出卡卡聲」等情況，或會考慮服用保健品。然而，市面的保健產品五花八門，應如何選擇呢？

認清健康問題 要選對保健品，首先要認清自己重點關注的健康問題。如果你行路、行山或跑步時感到膝頭活動不順，時不時發出卡卡聲，甚至感到痛楚，很大機會是關節響起了警號。在醫生或註冊藥劑師的建議下，可適量補充葡萄糖胺，有助修復關節內的軟骨組織。如果你在身體檢查的骨質密度檢測中，被評為骨量減少或骨質疏鬆，則代表你的骨頭結構變得脆弱，較容易骨折或骨裂，未發生骨折前一般沒有症狀或痛楚，經專業人士的建議下或可適當補充鈣質。

按需要服用 認清「補」的大方向後，便要注意細節。市面上葡萄糖胺產品主要含有硫酸鹽葡萄糖胺（Glucosamine Sulfate）和鹽酸鹽葡萄糖胺（Glucosamine Hydrochloride）兩種成分，較多文獻指前者對輕度退化性關節炎有一定作用，市民應留意產品成分及服用劑量。另外，鈣補充劑亦分兩大類，包括檸檬酸鈣（calcium citrate）和較易導致胃氣、腹脹或打嗝等不適的碳酸鈣（calcium carbonate），腸胃不佳者可選擇前者。

服用保健品是為了維持健康，但如果選擇或使用不當卻適得其反，每款保健品的適用人士及注意事項亦不一樣，不妨在選購前諮詢醫生或註冊藥劑師意見。聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師 林奕希

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