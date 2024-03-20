港GDP去年增3.2%

政府指，進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在去年第4季與上年同期比較實質上升7.2%，而第三季的升幅為1.8%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌0.3%；住宿及膳食服務業的增加價值，繼去年第3季與上年同期比較實質上升18.2%後，在第4季上升15.0%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升29.4%；另外運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在去年第4季與上年同期比較實質上升31.6%，而第3季的升幅為31.3%。去年全年合計，該行業的增加價值錄得30.3%的實質升幅。