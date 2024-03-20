港GDP去年增3.2%
【本報訊】政府統計處昨日公布，去年第4季本地生產總值（GDP）數據，第4季較前年同期實質上升4.3%，而去年第3季的升幅為4.1%。根據初步數據數字，去年全年本地生產總值較2022年實質上升3.2%。
政府指，進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在去年第4季與上年同期比較實質上升7.2%，而第三季的升幅為1.8%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌0.3%；住宿及膳食服務業的增加價值，繼去年第3季與上年同期比較實質上升18.2%後，在第4季上升15.0%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升29.4%；另外運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在去年第4季與上年同期比較實質上升31.6%，而第3季的升幅為31.3%。去年全年合計，該行業的增加價值錄得30.3%的實質升幅。
金融保險年跌1.7%
金融及保險業的增加價值在去年第4季與上年同期比較實質下跌0.5%，而第3季的跌幅為1.1%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌1.7%；地產、專業及商用服務業的增加價值，在去年第4季與上年同期比較錄得2.9%的實質升幅，而第3季的升幅為3.4%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升2.8%。
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