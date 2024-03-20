破欠基金去年批1.5億款項 增逾倍

【本報訊】經濟不景，本港企業倒閉致員工被拖欠薪金個案亦迅速上升。勞工處表示，去年破欠基金接獲3,293宗申請，獲批款項的個案有3,545宗，年內共發放1.55億元特惠款項，以金額計，去年發放金額較2022年的7,470萬元大增107%。不過，截至去年12月，破欠基金仍累積盈餘72.585億元，當局會繼續密切留意破欠基金的申請情況。

仍累積盈餘逾72億 政府提交立法會人力事務委員會的最新文件顯示，破欠基金去年開支上升，主要與同期獲批准的申請數目較2022年的2,167宗增加64%，同時破欠基金於2022年6月大幅調升特惠款項項目上限有關。文件又提到，截至去年12月底，轉介予律師行跟進的個案有183個，其中119宗已協助申請人向僱主提出清盤或破產呈請；43宗個案仍在處理中。

當局又指，破欠基金申請辦事處於2022年11月至2023年9月，共收到640宗簡單直接的申請，全部均於3個月內完成，符合關鍵績效指標；而關鍵績效指標，2022年11月至2023年6月間，共收到1,378宗沒有爭議及經確立的申請，全部均於6個月內完成，同樣符合指標。

因應取消強積金對沖，以及不推行「專項儲蓄戶口計劃」後，部分僱主可能無力支付遣散費給僱員，破欠基金委員會將於本年第3季檢討破欠基金遣散費特惠款項的保障範圍，包括調升遣散費特惠款項上限的空間，於今年第4季向勞工顧問委員會及立法會人力事務委員會匯報檢討結果及建議。