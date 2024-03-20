美斯門票回水須先撤投訴 消委會指合理

【本報訊】球王美斯缺陣香港表演賽，主辦方Tatler Asia早前公布會退款一半，並於前日宣布實際安排。經Klook購票者需於下月12日前回覆電郵並接受有關條款，而從Tatler直接購票的顧客會由專責經理提供退款安排，購票者須撤銷相關投訴才可申請退款，而二手飛或「黃牛飛」則可能不獲退款。

國際邁亞密（Inter Miami CF）上月初作客香港踢表演賽，球王美斯及球星蘇亞雷斯全場「坐冷板櫈」未有披甲，引起入場球迷要求「回水」。主辦方Tatler Asia前日公布退款安排，於Klook購票者須接受退款的條款及細則，並於下月12日前回覆有關電郵，退款會於截止後一個月內辦理。直接從Tatler購票者，包括贊助商及合作夥伴的門票，將由專責客務經理提供退款詳情。

消委會至今接獲1,465宗有關表演賽門票退款投訴，當中1,163宗是本地消費者，其餘302宗是旅客投訴，平均涉款約6,900元，最高金額達9.2萬元。申請退款時，曾向Tatler、Klook或「第三方」投訴或索賠的消費者，須先撤銷相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺受電台訪問時表示有關安排合理，提醒消費者若透過電子支付方式購票，或需向本身銀行或發卡機構處理撤銷投訴安排。至於購買二手飛或「黃牛飛」人士可能不獲退款，黃表示消委會一向不鼓勵購買這類門票，因為一旦出爭議，退款只會給予交易一方，並非持票入場者。