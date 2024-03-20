故宮館今起開放圓明園文物展

【本報訊】香港故宮文化博物館特別展覽「香港賽馬會呈現系列：圓明園—清代皇家園居文化」昨日揭幕，今起向公眾開放。主辦方稱，本次展覽類型屬百年不遇。將展出超過190件文物，文物主要來自紫禁城與圓明園，還表示此次展覽大多數展品是市民從未見過的。

大多數文物市民從未見過 香港故宮文化博物館副館長王伊悠表示，此次展覽中絕大多數文物市民從未見過，豐富程度屬百年難遇，例如「燙樣」及「貼落」等，更有畫卷高度達到3.5米的畫作。上一次類似展覽發生在1930年，今次展出後，相關文物因為文物保護的需要將進入休眠期，最少一年至數年不會再進行任何展覽。

故宮博物館研究員楊煦則指，此次展覽超越了不少過去以建築及藝術園林的展覽，集成包括瓷器、繪畫及書法等眾多展品。也突破了大眾對於圓明園大都是西式建築的認知，全面呈現圓明園的主體風貌，即中式建築。

本次展覽中的「萬方安和殿」，是首次打開展示，內裏的裝飾及景觀均有很細緻的表達。還有應用了中式色彩的西式琉璃構件，是對中國傳統建築手法的一次大膽嘗試。巨幅畫作「乾隆帝妃及永琰像」，畫出了幼年的嘉慶皇帝及其養母，此畫作本身為貼落。「乾隆帝元宵行樂圖」亦是一副巨大畫作，其本身也原是貼落，該化作中乾隆帝身坐二月台樓，觀看煙火，該煙火並非傳統煙花，而是由上方盒子落下的獨特煙火。

展覽將於今起至8月12日於展廳8向公眾開放。此特別展覽門票成人票價為150港元，觀眾可參觀包含博物館專題展覽廳1-7及本次圓明園展覽。