涉合謀定價未獲寬待 美聯申覆核

【本報訊】兩大龍頭地產代理早前涉合謀定價訂實收佣金比率，變相限制回佣幅度，令買一手樓的市民實際需付出更多金錢。香港競爭事務委員會於去年底入稟競爭事務審裁處，向其中一個龍頭、美聯集團及旗下公司等展開法律程序，指對方違反競爭法，要求頒令美聯須繳交罰款，涉案高層須取消董事資格。但同涉合謀定價的中原地產及旗下的利嘉閣因率先與該會全面合作，可按政策獲得寬待。事隔約4個月，美聯物業發現其比中原早7周已提出願意合作，競委會只接納寬待中原而控告美聯。美聯遂於前日（18日）入稟高院申請司法覆核，要求推翻競委會拒絕按政策寬待美聯的決定，及終止針對美聯的訴訟。

申請人為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司及美聯集團有限公司，競爭事務委員會則被列為擬答辯人。據入稟狀指，早於2023年1月6日，競委會召開記者招待會表示將會就原告及中原地產與旗下的利嘉閣涉合謀定價、即訂下實收佣金比率的事展開調查。據原告近日取得有關競委會與中原集團主席施永青於去年3月1日開會時的會議紀錄，施自稱是有原則及有信念的人，不適合接受競委會的寬待。施又稱知道競爭條例下有相關的寬待政策，但他認為應對集團旗下員工負責，競委會應全面作出調查。

申請方的法律代表於去年3月13日通知競委會，表示申請方願意提供全面協助，以換取獲得寬待，但對方回覆指並不可行，據律師團隊當時理解是因有另一方已提出合作並獲得寬待。申請方其後取得競委會與施永青於去年5月2日開會的會議紀錄，施得悉競委會將要求中原等作巨額賠償後，即於2日表明會全面合作，並按政策獲得寬待，其後獲競委會批准。

稱早中原7周提出要求 入稟狀續指，根據2023年11月14日，競委會召開記者招待會公布入稟控告申請方時，發言人回答記者問題時曾稱，有關按政策獲得寬待方面，可以簡單理解「就係鬥快嘅」。申請人指明顯他們比中原早7周已提出要求寬待，中原的施永青亦明顯改變了其心意，因發現需大量賠償才決定尋求寬待。申請方認為競委會做法並不合理並有違相關政策，並要求推翻。案件編號：HCAL 490/2024