衞署揭13店舖涉違規用藥房標識

【本報訊】衞生署發現有「藥房」名不副實，該署指，有零售商涉嫌違法展示屬藥房訂明式樣標識或使用「藥房」名銜，去年6月下旬至今，衞生署已就13間涉嫌違法展示或使用屬「藥房」名銜的零售商個案作跟進調查。當中，一名並非藥房的零售店舖東主已於本月8日在九龍城法院被裁定罪名成立，並被判處罰款4,000元。

一東主罪成 罰4000元 現時市面不少店舖均會展示貌似藥房及紅色燈箱，部分與衞生署相關條例規定的標誌頗有相似處。根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），只有獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）授權為「獲授權毒藥銷售商」的人士，才可經營相關毒藥的零售業務，即包括列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）附表10毒藥表中第一部及第二部所指明的物質。

衞生署強調，如發現任何涉嫌違法行為，會採取執法行動。在任何非藥房註冊處所展示屬藥房訂明式樣的標識、與屬藥房訂明式樣的標識相似的標識，或並非藥房處所而在零售毒藥業務有關的方面使用「藥房」名銜或英文「pharmacy」、「dispensary」、「drug-store」等名銜均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣100,000元及監禁兩年。