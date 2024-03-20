年升35% 投訴警員個案大漲 託詞社會全面復常

去年共接獲1736宗 警員被投訴數字激增。獨立監察警方處理投訴委員會表示，去年全年投訴警察課接獲1,736宗須匯報投訴，較前年的1,287宗上升35%，警方解釋去年社會經濟活動全面復甦。今年首兩月投訴警察課收到的投訴中，有60%個案涉及被投訴的警員疏忽職守、30%涉及行為不當。此外，本港去年有逾3.4萬宗科技罪案，較前年上升50%，因而招致的損失達54.9億元，較前年飆71%。

監警會昨與警務處舉行會議，交代去年全年投訴警察課接獲的個案。去年共有1,736宗須匯報投訴，較前年的1,287宗大升35%。警方解釋，去年全面復常，社會經濟活動增加，相關個案亦上升。今年首兩個月，投訴警察課接獲220宗須匯報投訴，較去年同期的272宗下降19%；當中有93%屬輕微投訴，疏忽職守佔62%、行為不當佔30%、粗言穢語有1%；嚴重投訴中毆打有4%、濫用職權佔2%，捏造證據有1%。今年首兩個月，監警會通過273宗須匯報投訴，當中有1%證明屬實。

警方亦談及去年執法活動，曾執行超過110萬宗搜查、發出逾250萬張交通定額罰款告票、處理150萬宗報案，強調涉及投訴的個案佔極少數。

港去年3.4萬科技罪案 損失近55億元 此外，本港科技騙案愈發普遍，去年共有34,112宗科技罪案，較前年的22,797宗上升50%；而去年因科技罪案招致的損失達54.9億元，較前年的32.2億元飆升71%。按案件宗數計算，網上購物騙案佔最多達26%；其次是網上投資騙案，佔15%，而釣魚騙案則有13%，排第三。按損失金額計算，網上投資騙案尤其突出，損失金額達32.7億元，佔去年整體科技罪案損失金額60%；相關金額亦較前年的9.3億元，急增2.5倍。

警方指出，網上投資騙案往往牽涉較大銀碼，過去幾年社會對虛擬貨幣、Web3.0或區塊鏈的討論較多，騙徒利用大眾對相關議題的關注製造騙案。

此外，深偽技術亦淪為新興的詐騙工具，例如騙徒利用深偽技術，在社交平台冒充公眾人物，例如企業總裁、新聞主播等，利用其知名度，推銷不存在的投資計劃，大多謊稱高回報低風險，警方稱暫未收到相關騙案的舉報。