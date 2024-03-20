校園暴力欺凌頻發 男生遭飛踢抱摔扯髮

飛腳踢腰部

本港一校園驚現駭人暴力欺凌事件！位於長沙灣的九龍工業學校被揭有校園欺凌，網上社交平台亦流傳一段懷疑為涉案的影片，片中可見有兩名男學生發生衝突，其中身材較瘦小的男生遭人單方面毆打，不但被飛腳踢腰部，還被抱摔「撻生魚」、抓頭髮按地等，片中粗口橫飛。涉事學校回覆本報查詢時表示，得悉有關事件後已立即嚴肅跟進，昨早已報案處理。教育局則稱，非常關注有關事件，會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援。

有讀者昨日向本報爆料，提及網上流傳的影片，該片全長約12秒，片中所見一高一矮男生在一間課室內對峙，室內還有其他學生在場，身穿白色體育服的男生如練泰拳般直腿踢向較矮的男生，穿冷衫的被襲男生遭踢中腰部，身體狠撞向後方的枱櫈，然後無力倒地。受襲者其後曾起身，但再被步近的白衫男生以過肩摔推倒，由於衝力過猛，冷衫男生如「生魚」般撻落地，頭部疑一度撞地。

穿體育服的男生其後爆粗問候對方娘親，冷衫男生則跪於地上捱罵，再遭對方扯頭髮、按頭問道「點×樣？」冷衫男生全程未有還擊。室內其他同學全程目擊事件卻袖手旁觀。

九龍工業學校回覆本報查詢時指，校方得悉有關事件後，已立即嚴肅跟進，並已於昨早報案處理；校方同時已立刻安排訓輔老師及社工，支援受影響學生。

教育局表示，非常關注有關事件，得悉後已即時向有關學校了解情況。據悉，學校已報案並啟動危機處理小組處理事件。局方會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援。局方強調一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案。

14歲仔涉襲擊罪被捕 執法部門表示，昨日接報指一名13歲男生於上周五（15日）在長沙灣區的就讀學校內被另一名同學毆打。該名受襲男生腰部疼痛，並前往明愛醫院求醫，情況穩定。經調查後，人員於昨晚約9時，在深水埗區內拘捕一名14歲男同學，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」罪，他已被扣留調查。

抱摔撻生魚 抓頭髮按地 九龍工業學校表示，嚴肅跟進事件。