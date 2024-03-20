南華會遭黑客入侵 7萬人恐洩私隱

通知會員提高警覺 案件列勒索 南華體育會電腦伺服器被入侵，個人資料私隱專員公署證實日前已收到南華體育會通報，事故可能影響約7萬人，相關人士的姓名、身份證號碼、護照號碼、地址、電郵地址、電話號碼、出生日期及相片等個人資料或遭外洩。公署表示，已建議相關機構盡快通知受影響人士，並根據既定程序就事件展開調查。執法部門則稱，17日接獲相關機構職員報案，指電腦伺服器被黑客入侵，案件列作「勒索」，暫未有人被捕。

南華體育會前日晚上於網上平台表示，其電腦伺服器於17日遭受未經授權的第三方入侵，該會立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，以保護會員包括姓名、出生日期、身份證號碼、地址的個人資料安全。

會方全面檢查修復伺服器 至18日，南華會尚未發現任何證據顯示個人資料遭到洩露，但對此次入侵事件深表抱歉，並將盡一切努力確保此類事件不再發生，與專業的資訊安全團隊及專家合作，對伺服器進行全面檢查和修復。

南華會嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪行為，已報案及向私隱專員公署通報事件，該會指，將全力配合執法部門的工作。為了保障可能受影響會員的利益，會方已啟動應急計劃，通知受影響會員，同時促請會員提高警覺，防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用。會員如有疑問，可通過專屬電郵（cybsec@scaa.org.hk）聯繫；南華會將通過官方網站和其他渠道，持續向會員提供更新和進一步資訊。

私隱署籲勿亂開短訊附件 私隱專員公署表示，考慮到事故可能涉及個人資料外洩，呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，如考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能、留意個人電郵有否不尋常的登入紀錄、審視銀行月結單，確定有否任何未經授權的活動等，以及切勿隨意打開短訊或電郵的附件、連結或披露個人資料等，若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署作出查詢或投訴。