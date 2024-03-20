開業28年 別府拉麵即將全線結業

【本報訊】香港結業潮持續，最新是屹立28年的「別府拉麵」亦宣布全線結業。該店在社交平台發文向大家暫別，指位於青衣的最後一間分店別府駅前料理將隨着租約期滿，正式於下周日結束營業，網民大感不捨。

「別府九州地獄拉麵專門店」日前在社交媒體上貼文指，青衣的最後一間分店將營業至本月24日晚上10時，感謝顧客28年來的支持，並指「暫別大家！後會有期！」不少網民都在貼文下留言表示不捨，其中有網民稱「以前細個成日去食血池地獄拉麵，真係好過癮架」；又有網民指「自己食咗好多年，今次一別能望有緣再聚」、「真係食咗你地（哋）28年」、「希望有日東山再起」等。

翻查別府集團網站資料，別府麵館管理有限公司始於1996年，首間麵館設於尖沙咀漆咸道南，以標榜真材實料的九州豬骨湯聲名大噪，馳名於香港。及後又研發出地獄拉麵，並設有不同辣度級別，又舉辦各款辛辣拉麵和食辣比賽，一度成為拉麵界的新潮流，自此更有「地獄拉麵元祖」之稱謂，同時亦憑着這款招牌湯底俘虜不少嗜辣的食客。

經營5年 甘饕燒鵝今日告別 別府拉麵分店曾開遍全港，惟近年只剩下青衣的一間分店「別府駅前料理」，並將於下周日因租約期滿而結束營業。不過別府集團仍有其他品牌。除了別府拉麵，再有知名食肆決定結業。鏞記甘氏家族第三代成員在銅鑼灣開設的燒鵝專門店「甘饕燒鵝」，在經營5年後決定今日結業。