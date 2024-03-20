認阻差辦公 「美國隊長」囚10日

【本報訊】 有「美國隊長」之稱的容偉業，被指在去年10月1日銅鑼灣崇光百貨外舉白花時，因涉嫌阻礙執法人員而被捕。他其後被落案控以一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」罪，案件昨於東區裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官指，被告在鬧市生事，或增加社會秩序受破壞的風險，判被告即時入獄10日。

涉案39歲被告容偉業，控罪書上報稱洗碗員。他被控於2023年10月1日，在銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨外，故意阻撓兩名在正當執行職務的警務人員。

5度拒絕出示身份證 同意案情指，當日下午5時許，被告戴黑色帽及口罩，穿印有「香港」字樣的黑色汗衣，舉起兩束花在崇光百貨外徘徊。執法人員之後截查被告，期間被告用粗口責罵執法人員。執法人員5次要求被告出示身份證，但被告沒跟從，繼續責罵執法人員，並稱「呢度死過人所以要獻花」，期間有途人圍觀。被告最終被執法人員拘捕。

裁判官聽罷求情陳詞後指，罰款或社服令不足以反映案情嚴重性，以15日監禁作量刑起點，認罪減刑至10日。案件編號：ESCC 2573/2023