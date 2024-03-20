12港人蛇 兩男上訴刑期得直即時釋放

【本報訊】12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中兩人廖子文及鄭子豪，因涉於2019年管有汽油彈的半製成品等，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。兩人早前認罪，連同因偷渡潛逃而被控妨礙司法公正罪，共判囚31個月。不過及後得悉，因兩人已服畢潛逃案的刑期，無法與其他刑期同期執行，令實際刑期較原審判刑多出半年。兩人不服刑期提出上訴，上訴庭昨再開庭處理該上訴案。上訴庭聽罷陳詞後，決定撤銷原定刑期，並改判可即時釋放兩人的刑期，將在半年內頒發書面理由。

廖子文及鄭子豪就潛逃承認妨礙司法公正罪，被判入獄10個月。另外，兩人承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。廖認罪，並就該案被判囚27個月。法官指示兩案的部分刑期分期執行，經計算後兩人總刑期為監禁31個月。

潛逃案刑滿 無法與燃彈案同期執行 兩名上訴人分別於2022年11月及12月，獲准保釋等候上訴。當時批出保釋的法官彭偉昌在判詞透露，原審法官游德康判刑後補充作後記稱，懲教署在判刑後兩日，書面通知法院，指兩人已服畢潛逃案的10個月監禁刑期，因此未能按其判決，將潛逃案與管有爆炸品案的刑期分期或同期執行。兩人亦以此作為其上訴理據。案件編號：CACC 115/2022