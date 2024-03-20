李宇軒：「G攬」登報廣告開支 黎公司有份出錢

加拿大媒體刊登 叫當地政府向中港制裁 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，「G攬」眾籌行動中，原本有另一富豪願借戶口收錢，惟因收款轉帳出現問題。李經本案認罪被告陳梓華牽線下，找到黎智英助理Mark Simon借出戶口。部分刊登的廣告內容，提及請求外國政府向港府及北京施壓，包括實施制裁。

審訊昨踏入第48日，本案第4名從犯證人李宇軒續就2019年8月舉行、名為「G攬」第3次眾籌活動作供，接受控方主問。李前日作供期間提到，當時需要「有錢人」借出美金戶口收眾籌所得的錢。李昨指出，「G攬」團隊第一次找到的「有錢人」，其戶口遭銀行「閘住」，無法用來提取資金，本案認罪被告之一、法律助理陳梓華說會「諗計」，之後便指「佢嗰邊搵到人」。後來，李知道陳梓華找到、願意借戶口的第二人是黎智英助理Mark Simon。約於2019年9月，美國參議員斯科特（Rick Scott）訪港，在一個斯科特有份出席的場合中，經陳梓華介紹下，李宇軒認識了Mark Simon。

第3次眾籌 獲1400萬元 庭上展示「G攬」行動收支表，顯示眾籌收入180萬美金（折合約1,400萬港元），廣告支出約633萬元，其中350萬元由「陳梓華嗰邊」墊支，餘款由李宇軒自己墊支。當中1.8萬歐元（現折合約15.3萬港元），由LAIS Hotel Properties Limited付給西班牙報紙《世界報》。根據控方開案陳詞指，上述公司是由黎智英及其助理Mark Simon控制。

周庭助聯絡《日經》落廣告 庭上另談及，2019年8月李宇軒曾經支付《日本經濟新聞》(下稱《日經》)約147萬元作為廣告費，並以電郵方式向《日經》指，因事件敏感希望能夠保持匿名。已解散的香港眾志成員之一周庭有份參與聯絡《日經》的事宜。除此之外，李宇軒確認「G攬」團隊曾在加拿大《環球郵報》落廣告，庭上展示有關廣告，內容寫到希望當地市民請求加拿大政府向港府及北京施壓，包括實施制裁及武器禁運，同時希望當地市民在未來選舉中，投票給支持香港人爭取自由的候選人。

控方之後展示「重光團隊」網站的截圖，在一個標題為「全球登報制裁港共眾籌活動」的列表下，詳列眾籌行動的開支。李宇軒昨指，這列表列出「G攬」行動的開支，目的是向公眾交代，為何他們在2020年5月需要再辦一次名為「重光計劃」的眾籌行動。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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