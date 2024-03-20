綠置居最平7.7萬上車 下周四起供申請

【本報訊】「綠置居2023」最新推出市區盤，將於本月28日至4月17日接受申請。新推出的長沙灣麗玥苑項目，涉及2,359個單位，淘汰了最小單位，加入了呎數達646呎的最大單位，並以市價52折發售，最低入場價只需7.7萬元。

新建綠置居發展項目麗玥苑，單位實用面積介乎280至646平方呎，售價約由154萬元至約461萬元，平均呎價為6,470元，若以最平單位的入場售價154萬元計算，買家只需5%首期，即約7.7萬元即可上車。麗玥苑步行至港鐵站只需約10分鐘，周邊亦有不少商店及餐飲設施，徒步約5分鐘即可前往附近巴士站，配套完善。

今期綠置居亦適用於「家有初生優先選樓計劃」，資格涵蓋去年10月25日或以後，有嬰兒出生而年滿一歲或以下的公屋家庭申請，輪候公屋時間可縮減一年；而家有初生的申請名額會與家有長者相若，獲分配共40%配額。

啟鑽苑高宏苑錦柏苑 推重售單位 除新建居屋屋苑外，今期亦有3個重售項目，包括鑽石山啟鑽苑單位、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，重售單位數目分別為100伙、108伙及7伙，由於上述數字包括重售項目的「撻訂」單位，故最終可供出售的重售單位數目或有更多，實際數字會在開始選購單位前公布。