煥然懿居第3座 揀樓首日7成甩底

【本報訊】由市區重建局推出的首個港人首置上車盤項目，紅磡煥然懿居第3座前日起供揀樓，首日市建局邀請了60名申請者揀樓，只有19人出席，出席率僅約三成；昨日揀樓第二日，有80名合資格申請者獲邀揀樓，亦只有37人出席，逾半共43人沒有到場。公營出售房屋在樓市撤辣後市況轉冷，議員謝偉銓認為，出席揀樓人士與期望有落差，即便與私人發展商的出售項目相比亦不理想。

5年內禁租售 削吸引力 謝偉銓表示，政府已宣布全面撤辣，金管局亦暫停壓力測試等，但首置項目買家本身的收入有一定門檻，又有5年內不許出租或轉讓等條件，加上折扣率等因素，均會影響項目的吸引力。他認為，若首置項目反應不太熱切，申請人或毋須迫切揀樓，可能進一步影響成交宗數。

被問及市建局應否調整折扣率，謝偉銓擔心提高折扣率反而會影響市建局的成本和收入，令項目虧損更大，他相信隨社會對未來樓市增加信心，入市申請者也會隨之增多。

煥然懿居第3座共有260個單位，設1房至3房戶型，實用面積由300至600平方呎不等。