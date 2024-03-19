龍七公：出手圍獵打壓 暴露真正圖謀

美國眾議院日前通過法案，限期中國字節跳動剝離旗下短片分享平台TikTok，美國前財長姆紐欽日前表示，他正召集一批投資者收購TikTok。TikTok是時下最受歡迎的短片分享平台之一，美國政客、財閥見到TikTok值錢，就企圖強行霸佔私吞。

按照程序，該法案還需得到參議院的通過，才能提交給總統拜登批准。一旦法案最後通過生效，字節跳動將面臨二選一的痛苦抉擇：要麼在法案生效後165天之內剝離對TikTok的控制權，要麼被美國各大應用商店禁止上架。

美國多次打着危害國家安全的幌子，打壓中國背景企業在美國的發展。TikTok是一款專注娛樂社交的軟體，也沒有與中國分享美國使用者的資料，既不違反國際法，也不違反美國國內法例。美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款年輕人喜愛的應用軟體，未免太不自信。美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的做法令人髮指，中國外交部已多次發表聲明表示反對及譴責。

TikTok指美國國會正推動的法案是對TikTok的直接禁令，無論起草者如何試圖掩飾。聲明稱，該法案踐踏1.7億人享有的美國《憲法》第一修正案權利，也剝奪500萬平台上小商家的權利，它們仰賴這個平台成長茁壯，也創造就業機會。美國政客污衊中國可能利用這款在該國擁有超過1.7億每月活躍用戶的應用程式來監視美國人，卻未提及美國政府如何利用《涉外情報監視法》迫使谷歌等科技公司為其提供便利，並對海外的非美國公民進行不受限制的監視活動。

維護霸權 打擊對手 從國際法來看，美國打壓TikTok違背了世界貿易組織的非歧視原則，剝奪了他國企業應有的合法待遇，亦與美國企業和民眾利益相悖。美國一方面標榜自由市場、公平競爭，另一方面又千方百計擠壓TikTok在美生存空間，堪稱典型的美式雙標。

美方的舉措背後有多重原因，最主要是美國試圖在全球各個領域獲得領導力和話語權地位，掌握在各個領域制訂規則的霸權，限制競爭對手國家的發展。隨着經濟全球化迅速發展，以中國為代表的一些新興市場和發展中國家經濟實力迅猛增長，引發美國的不安和焦慮，美國隨之日益模糊經濟利益和國家安全之間的界限，藉此進行打壓，維持自身霸主地位。

這是美國政客對TikTok的「明搶」，如果TikTok屈服，它必須被出售，但估計買家一定會大幅壓價，甚至要求對方無償給予。美國已舉起屠刀，TikTok講多少道理、擺多少事實都沒有用。中國應採取對等措施，對美國的強盜行為進行反制。

對TikTok的圍獵，暴露華府的醜陋、霸道及對華敵意是全面而徹底的。不管美國打壓TikTok的手段如何，都是借法律之名，行霸權之實，改變不了美方非法剝奪他國企業合法權益的本質，既違反國際法和美國國內法，也違背市場規則。