笑看天下：為掌權必趕盡殺絕巴人

以色列與哈馬斯組織嘅加薩停火談判重啟，美國媒體引述外交消息報道，以色列情報機構摩薩德局長巴爾內亞會前往卡塔爾首都多哈，周一與埃及當局商討停火協議。之不過，所謂「停火」只係眾聲喧嘩，以方上周五表明不會接受哈馬斯不切實際嘅要求，即係哈馬斯一直要求永久停火及以方撤軍。

以軍攻打加薩根本未曾停止過，加薩衞生部上周六表示，以色列國防軍過去一天嘅襲擊，再造成超過60人死亡及逾百人受傷，令去年10月以色列對加薩採取軍事行動以來，被殺嘅巴勒斯坦人增至逾3.15萬人。加薩嘅人道危機不斷惡化，聯合國人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾倫，於造訪加薩北部仍提供婦產科服務嘅醫院後說：「醫生報告說，他們再也看不到體形正常的嬰兒。悲哀的是，他們看到的是更多死胎、夭折嬰，部分是因為營養不良、脫水及併發症導致。」