冰鑑春秋：永遠沒有真相的319

今天是319槍擊案20周年，雖然司法早已認定槍手身份並結案，但陳水扁與呂秀蓮兩位當事人卻態度迥異，陳認為早已蓋棺論定，呂卻懷疑槍手不止一人，為求釐清真相，盼新科立委和即將上任的賴清德可以重啟調查。

2004年大選投票前一天，陳水扁與呂秀蓮於台南掃街造勢同時遭槍擊，讓選情逆轉。隔年專案小組公布調查結果，認定案發後不久便溺斃於安平港的陳義雄就是唯一槍手，人死債消草草結案。

陳水扁曾表示，陳義雄作案動機是認為阿扁施政害他賠錢，將所有的帳都算在他身上，並於半年前就買好槍枝，也寫好遺書輕生，整件事就是這麼簡單，沒甚麼好懷疑的。他對外界的諸多懷疑論感到不可思議。但呂秀蓮可不是這樣想，她說從未找到作案的槍枝，陳義雄帳戶也無可疑支出，難以證明真有買槍。而槍擊案發生後，警方第一時間鎖定一名灰衣男子形迹可疑，呼籲民眾提供有關線索，但陳義雄死後，卻再也不提灰衣男子。

一名林姓漁夫曾告訴媒體，曾連續兩天看到疑似陳義雄的男子騎機車到安平港，與乘坐自用小客車的「三男一女」會合，勘查水道洽談租借膠筏。林姓漁夫曾向附近派出所報案，後來還在立委安排之下親自向呂秀蓮重述，但專案小組卻對此一線索興趣缺缺。

呂秀蓮要問當年刑事警察局長侯友宜和美國鑑識專家李昌鈺，真的有盡心盡力調查嗎？也要問時任總統府秘書長邱義仁，為何在槍擊案後的記者會上露出一抹神秘的微笑？更要問陳菊，她曾指示專案小組重辦槍擊案，何時才會有進展？其實呂秀蓮何必問這麼多，光從陳水扁的態度就可得知，重點是從槍擊案獲取政治利益，真相根本不重要！套句阿扁的話：有那麼嚴重嗎？