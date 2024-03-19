橫眉冷看：移民港人頻頻中伏

近年香港人熱衷於移民，可惜卻經常「中伏」，先是在台灣，最近是在英國。2019年香港爆發反修例示威，不少人肆意渲染，說昔日的香港已死，於是紛紛倉皇出走，台灣和英國都成為港人熱門的移民目的地。

港人移民最早「中伏」的地方是在台灣，反修例示威之後，恰逢台灣總統選舉，蔡英文政府為討好綠營選民，便大肆宣揚，說歡迎香港人移民台灣。部分港人信以為真，乃收拾行囊，馬上到寶島尋找他鄉。豈料蔡英文政府從中使詐，待總統選舉過後，政治大局底定，卻突然收窄門檻，將移民資格訂得十分嚴謹。譬如曾在香港政府部門、中資公司，甚至在官立學校工作過的港人，台灣政府都覺得你出身或「成分」不佳，很可能會拒絕你入籍台灣。香港一位有「燈神」之稱的網上時評人，早年已移民台灣，據他所說，跟他同時期到台灣的朋友，有七成人已經離開。

跟台灣相比，更多香港人選擇移民英國，在今年之前，還覺得一切如常，但英國人素來是政治上的狐狸，他們將利刀深藏，一藏好幾年，到今天才亮出來，要一塊一塊地宰割肥肉。

據說英國正草擬法案，要向國民實施全球徵稅。以移英港人為例，過去他們的算盤打得剔撻響，不少人移民後，留着香港的房子不賣，出租取利，繼續享受本地低稅率的好處。如今英國卻突然改變政策，將稅網撒向全世界。哪怕移英者只是在原居地賣剩一個電單車位，所收取的微薄租金，原則上也要乖乖向大英帝國奉上稅金。

事實上，台灣與英國政府所用的都是同一伎倆，先是引君入甕，然後再慢慢收拾你。