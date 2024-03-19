筆下風雲：當高官也是醫生出身

香港醫療界動輒自吹水平高，偏偏醫療事故層出不窮。博愛醫院一名59歲女子遭誤診患癌而被切除子宮，事後始知悉沒有患癌，但女性性徵就此被剝奪。博愛承認將事主的活組織與另一患者混雜，為此致歉。

院方的道歉是廉價的，根本沒有意義，皆因公院從來沒有認真堵塞漏洞，不旋踵更恐怖更離譜的醫療事故又告上演。很明顯，所謂道歉，所謂檢討，不過是敷衍輿論而已，過了海便是神仙，下一個受害者只能嘆句倒楣。

香港醫護霸權根深柢固，公院發生醫療事故，從來無人需要問責。很多時候，醫療事故都是源於低級錯誤，要是醫護人員稍為提高警覺，早就可以避免。例如去年6月，一名患有先天性心臟病的早產嬰兒，在威爾斯親王醫院輸注強心藥物期間，懷疑護士沒有開啟輸注管活栓，最終夭折。又如去年12月，一名79歲眼科男病人懷疑急性腸阻塞，由眼科病房轉往深切治療部期間，3名醫護人員竟然無人為病翁開啟氧氣樽氣閥，亦無人發現氣閥關閉，結果短短5分鐘運送過程，病翁缺氧，最後死亡。

今次將事主活組織與另一癌症患者混雜，更是荒天下之大謬。醫生斷症必須依靠化驗結果，而化驗程序理應十分精密，然而事與願違，原來一樣求求其其、是是但但。差之毫釐，謬之千里，求診者就此被斷送下半生的幸福。事實勝於雄辯，這些年公院斷錯症、開錯藥、換錯心、輸錯血、打錯針輪番上演，談何高水平？公院醫療質素不斷墮落，病人求生變成求死，專業精神消失殆盡，跟港府買了醫療界的怕相關。事實上，歷年來不少高官也是醫生出身，醫醫相護自不待言，改革醫委會、結束醫護霸權成為空談，何足為奇。