坦言集：對台統戰

為甚麼北京對台灣的統戰，這麼多年來的結果是台獨的勢力愈來愈盛呢？當然，美國也全力統戰台灣的精英與群眾，它的財力和政治宣傳能力高於北京，且國民黨政府在遷台之後一直還是堅持反共親美，社會的認知、教育以及主流意識形態，一直都與中共代表的中國建設、中華民族復興的主張大不相同，還有內戰種下的仇恨。但幾十年來，中國大陸的急劇發展，國力大振，以及對台長期的特殊優惠政策，為甚麼反而導致統衰獨盛？在馬英九時代之後，似乎連國民黨也走上台獨方向。

一是不知人不善任，北京缺乏對台灣各方面的深入研究，對台調研過於遷就政策的主張，也過於相信與依賴別有私心的台商，對台形勢的判斷未能切合台灣的政治與社會實際。另一方面，可能受大陸過去二、三十年大貪腐的影響，對台統戰集中於上層，偏重於資本家，更有個別例子是內外交通，貪污舞弊，敗壞社會與政治形象，結果是得了資本家，失去台灣民心。而台商的資本家也不可靠，左右逢源，大陸提供的資金利益，反成支援台獨發展的經費。中共過往統戰成功，依靠的是民族主義、道德與精神，不是靠收買，所以內戰勝利；可是如今北京富了，卻變成過於迷信金錢的作用。

二是北京統一台灣，似是被動和消極，並不是考慮到台灣在中國民族復興裏會有怎樣的巨大貢獻。「一國兩制」代表着妥協讓步，維持現狀。但既是維持現狀，為甚麼要統一呢？北京要面對台灣、大陸與國際的大變動，維持現狀是無補於事，也喚不起台灣社會的響應。要爭取台灣上下民心，不單止勾結資本家，亦要提出兩岸合作、協同發展的需要、優勢與藍圖，或至少指出帝國主義與歐美的霸權主義會怎樣阻止、妨礙台灣社會經濟的進一步提升、發展，此中需要有大的世界觀、歷史認識，大陸與台灣分合的好壞，提出理想的發展主張與藍圖，像南韓前總統文在寅提出的兩韓、東北亞大發展規劃。可惜，北京統戰只是為統而戰，沒有前景，沒有問題與困難要克服。

「一國兩制」缺乏任何政治號召，兩岸統一便變成純粹政治角力，沒有為誰而統戰、為何而統戰的內容，或許這反映出大陸大貪腐時期的心態與政策取向。收買以外又怎樣可使台灣民心歸附，收買只是助長兩岸貪腐，更利美國的滲透。