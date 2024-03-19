赴澳門內河船偷運500萬元魚翅

【本報訊】上周五晚間，海關發現一艘開往澳門的內河船懷疑進行走私活動，於是部署區域巡邏船進行監控追蹤，掌握目標船隻的動態，最終在當晚約10時35分，於距離本港西北面水界約一海里位置截停對方。當時船上載有5名內地船員和19個貨櫃，關員在核對載貨艙單的資料後，對其中一個報稱載有潤滑油、護膚品及化妝品的貨櫃生疑，遂於上周六凌晨時分將船隻押送至屯門內河碼頭作進一步調查。經查驗後，海關在貨櫃內搜出約一公噸、估計市值約500萬元的懷疑走私魚翅。

案件已交由海關有組織罪案調查科跟進，目前仍未清楚該批魚翅的來源及最終目的地，不排除貨物會運往內地再作銷售。涉案魚翅已交由漁護署檢驗，尚未查清是否屬於瀕危物種，調查仍然進行中，暫時無人被捕。

抽真空套雙層膠袋冚味 調查人員表示，涉案私梟首先將魚翅進行壓縮，再將之放入透明袋內作真空處理，而其他無被真空處理的魚翅，則被放入雙層膠袋內，相信是藉此掩蓋魚翅散發的氣味；另外，私梟又以「螞蟻搬家」的形式將魚翅分批走私出口，企圖減低風險。海關在過去一個月已破獲5宗涉及利用內河船走私的案件，將會繼續加強風險管理及情報分析，加大海上巡查的力度，全方位打擊不法分子以水路走私。