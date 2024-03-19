反私煙多路夾擊 檢貨值2.7億

內衣腰封凍櫃闖關 俱難逃法眼 自上月19日起，海關展開代號「風暴」的第二階段大型反私煙執法行動，在各個邊境管制站以及全港各區打擊私煙，除了破獲多宗走私香煙入口的案件外，亦於市內搗破多個不同規模的私煙倉庫。連同首階段數字，行動進行至3月14日，海關一共破獲1,361宗案件，緝獲共6,100萬支懷疑私煙，8,340克雪茄和540克製成煙草，總市值高達2.7億元，應課稅值共約1.9億元，同時拘捕1,314人（17至89歲）及扣查9輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

兩階段共1314人落網 就邊境管制站方面，海關在機場、港口、陸路、鐵路及渡輪各個口岸，加大力度搜查入境旅客。截至3月14日，連同首階段行動成果，一共檢控56名旅客（22至80歲），檢獲雪茄及約8.5萬支私煙，市值共約43萬元，應課稅值約28萬元。與此同時，海關向1,172名人士（17至83歲）作出以罰款代替訴訟的安排，涉及約19.9萬支私煙、以及雪茄和製成煙草，市值共86萬元，應課稅值約63萬元，罰款總額高達550萬元。

調查人員稱，如果一名旅客在扣除免稅優惠的煙草以外，再多帶一條共200支的香煙入境而無作出申報，該旅客必須繳交相等於稅額5倍的罰款。以每支香煙的稅率為3.306%來計算，多帶200支需罰款3,306元，再加上定額罰款2,000元，總罰款數字比起一條貨價僅約500多元的香煙，足足高出10倍。人員又指出，行動中發現旅客以背囊、行李箱及環保袋帶煙入境，但在X光機底下均無所遁形；另有部分人利用內衣、腰封及襪管，或以特別縫製的背心、外套將煙藏於身上不同部位，試圖蒙混過關，惟一概難逃法眼。

租小型單位店舖存放 就打擊市內私煙活動方面，海關於2月29日在葵涌驗貨場查驗一個由台灣抵港、報稱載有急凍食物的貨櫃，在櫃內檢獲約950萬支懷疑私煙，估計市值約4,300萬元，應課稅值約3,100萬元。在儲存及分銷方面，海關一共搗破10個私煙儲存倉，地點主要分布於元朗和深水埗，當中在3月6日亦與執法部門採取了一次聯合行動，於落馬洲新田突擊搜查4個貨櫃屋，總共檢獲600萬支懷疑私煙，估值2,600萬元，應課稅值為1,900萬元，並懷疑該4個貨櫃屋是有所關聯。

另外，海關繼續打擊市內較小型的儲存倉和分銷中心，發現不法分子除了利用迷你倉和劏房外，更特意租用市區一些小型住宅單位和商場內的店舖存放私煙。3月7日，海關在荃灣成功破獲首宗利用商場舖位作為私煙儲存庫的案件，從兩間俗稱「格仔舖」的店舖內，檢獲約50萬支懷疑私煙，拘捕一名64歲無業男子，相信他是負責管理該兩個舖位，並從倉內取出私煙進行分銷。

而在3月13日，海關在觀塘崇仁街一個位於街市附近的80呎唐樓住宅單位內，檢獲約17萬支懷疑私煙，同時拘捕一名58歲無業女子。初步調查顯示，不法分子企圖利用街市附近人流眾多的環境，掩飾私煙活動，估計該私煙倉已運作約兩至3個月。

在販賣及零售層面，海關針對私煙活動較為活躍的深水埗、觀塘、荃灣、屯門等地區加強執法力度，一共拘捕62男8女，當中包括49名買家和21名賣家，他們交易的私煙數目一般為100支至4,400支之間。行動期間，海關聯同控煙酒辦公室採取13次具針對性的聯合行動，在全港多個公共屋邨打擊派發私煙傳單及買賣私煙，並且協助拘捕一名派發相關傳單的14歲男學生，案件已轉交控煙酒辦跟進。

海關表示，過去4星期的第二階段行動共檢獲超過兩億元的私煙，並截斷市內多個分銷私煙的供應鏈，相信已對私煙集團的收入來源帶來沉重打擊。今次第二階段的私煙檢獲數字較首階段為高，相信與今次行動為期較長，以及私煙集團預料到煙稅會增加，於是事先囤貨以供應市場有關。行動仍然繼續，不排除之後有更多人被捕。