醫健：成視在人：抗生素防治 埃塞砂眼減54%

我們在這個專欄曾為大家介紹過於非洲等地流行的高度傳染性眼疾「砂眼」，這種眼疾於埃塞俄比亞尤為肆虐，當地數百萬人面臨感染風險，未及時醫治，有機會併發砂眼性倒睫，導致睫毛向內翻並刮傷眼球，最終失明。最新數字顯示，在奧比斯自2008年起於當地持續派發抗生素後，目前當地的砂眼倒睫個案減少了54%。

奧比斯去年在埃塞俄比亞派發了800萬劑治療及預防砂眼的抗生素，至今累計派發超過一億劑。28歲的Fikir是當地一名生物老師，小時候經母親感染了砂眼，多年來的反覆感染、視力模糊一直折磨着她的生活及學業，但她未有放棄，成功考入大學。

但這種生活令她十分痛苦，「這種疾病讓我流淚、發紅和疼痛，讓我很難在課堂上教學。我經常拔掉睫毛來緩解疼痛。」她的孩子亦最終感染了砂眼，令她極為難過。幸運的是，她獲得奧比斯的手術幫助後，終於擺脫了多年來的疼痛，並重見光明。她的社區居民包括孩子們，都獲發抗生素治療及預防砂眼。

來自埃塞俄比亞的Mulunesh是奧比斯綜合眼保健工作者之一，她早前接受了相關培訓後，可為患者進行砂眼性倒睫治療手術。她現時每日會在古拉格區的Worsherbe健康中心為多達10名患者進行手術，至今已經兩年。奧比斯得以持續在當地進行醫護培訓及治療，全賴大家一直的支持。有你同行，將有更多眼疾病人得以重見光明。

奧比斯