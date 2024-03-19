社署擬修改撥款手冊 「特殊情況」停津助NGO

【本報訊】社署擬修改《整筆撥款手冊》（下稱《手冊》），勢影響目前全港171間，獲社署整筆撥款津助提供福利服務的非政府機構（NGO）。據知，社署將新增條款列明政府可基於「任何特殊情況」，認為機構提供的津助服務不再需要或不合適時，社署保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。同時，《手冊》擬新增條款列明該署需就不同服務檢討，並在檢討後把不設時限的《津貼及服務協議》（下稱《協議》）轉為有指定時限，以切合不時改變的服務需要及規定。有立法會議員冀社署交代何謂特殊情況及有否上訴機制，亦憂慮做法有政治審查之虞。