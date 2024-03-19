多間大學冀辦醫學院 中大：須考慮人手

【本報訊】近期多間大學表明有意開辦醫學院，包括科技大學及理工大學。中大醫學院院長趙偉仁贊成本港需要培訓更多醫療人才，但他同時亦提醒，臨床培訓對訓練醫生非常重要，但現時本港缺乏臨床教學人員，因此必須考慮資源是否足夠，特別是教學人手，而不論醫學院或醫管局，都已積極用各種方法，挽留和招攬人才。他又指，贊成良性競爭，認為中大醫學院已有自己的發展方向，整體部署上會考慮如何令醫學院在國際上有更高的地位，從而吸引更多人才加入。

趙偉仁昨日接受電台訪問時表示，本港培訓醫療人才和發展方向，到底需要更多醫學院，還是其他方案，例如逐步增加醫學額、鼓勵在外地完成醫科課程的港人返港工作等，要所有持份者，包括大學、政府，以至全社會共同考慮。而本港醫學院及醫管局近年用各種方法，挽留和招攬人才。趙偉仁指出，招聘人手同時有一定流失，現時未見人手有大幅增長。他認為，即使從海外招聘人才，亦是挑戰，除要顧及醫護人員，還有其家庭和住屋需要。

指急症室加價可做好分流 至於當局正研究調整急症室收費，趙偉仁是希望更好分流醫療服務，若公私營收費水平差不多，但私營醫療毋須輪候太長時間，便有機會選擇向私家醫生求診。