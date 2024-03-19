去年1394宗虐兒 半數涉性侵

【本報訊】本港去年發生1,394宗虐兒案及兒童網上性誘識案件，較前年上升12.3%，身體傷害及性侵犯分別佔698和696宗。約半數案件涉及性侵犯，去年更發生45宗與網上有關的兒童性侵犯個案，按年升逾一成半，大部分受害兒童介乎12至16歲，年齡最小的受害者只有9歲。另外，去年網上裸聊勒索的案件有443宗，援交騙案亦有456宗。年紀最小的11歲受害女童在交友平台認識男網友後，遭強迫入公廁，並強行脫去衣服拍裸照，最終女童報警，一名男網友落網。

執法部門指兒童及青少年的網絡活動增加，網絡性陷阱愈來愈多，涉案的「網友」會不尋常地向受害人噓寒問暖，減低戒心後嘗試打開性的話題，測試他們的底線，誘使他們拍攝裸照、甚至相約見面侵犯受害人。而不少交友程式的「閱讀即刪」或「消失模式」功能更會令人有錯覺，誤以為發送私隱照片後不會「留底」。

家長應同一陣線面對問題 兒童及青少年遇到「性誘識」、甚至性侵犯時，往往都會向身邊人傾訴和求助，執法部門呼籲家長要與小朋友站在同一陣線面對問題，讓小朋友受侵害時敢於向父母求助，同時亦應多留意子女網上交友活動，亦可考慮安裝檢測和防護軟件。當局本月21日將舉辦「保護兒童免受性威脅」研討會，不同界別專家會探討如何有效預防和打擊兒童網絡性罪行。